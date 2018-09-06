Силуанов рассказал, каким будет российский бюджет в следующем году

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бюджет РФ в 2019 году будет лучше, чем в предыдущие годы, — он будет профицитным на уровне 1,8% ВВП, объём средств ФНБ превысит 7% ВВП, сказал первый заместитель председателя правительства — министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Мосфинфоруме.

"В следующем году, несмотря на все изменения, мы планируем бюджет с профицитом, и те наши планы по снижению зависимости от нефти и газа, по улучшению балансировки, они все реализуются, несмотря на ограничения, которые в отношении России извне принимаются", — сказал он.

"В следующем году мы планируем профицит бюджета на уровне 1,8% ВВП с последующим чуть-чуть снижением, что связано со снижением прогноза по ценам нефть и снижением объема нефтегазовых доходов", — добавил Силуанов.

По его словам, Минфин планирует выйти на формирование средств Фонда национального благосостояния, превышающий 7-процентный уровень ВВП, уже в 2019 году, что позволит иметь возможность инвестировать часть средств этого источника, превышающего 7-процентный размер ВВП, в экономику.

"На наш взгляд, бюджет будет лучше, чем в предыдущие годы, поскольку будет более структурированный, сбалансированный, и направленный на задачи экономического роста и роста благосостояния граждан", — заключил он.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.