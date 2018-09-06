Силуанов рассказал, каким будет российский бюджет в следующем году

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бюджет РФ в 2019 году будет лучше, чем в предыдущие годы, — он будет профицитным на уровне 1,8% ВВП, объём средств ФНБ превысит 7% ВВП, сказал первый заместитель председателя правительства — министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Мосфинфоруме.
"В следующем году мы планируем профицит бюджета на уровне 1,8% ВВП с последующим чуть-чуть снижением, что связано со снижением прогноза по ценам нефть и снижением объема нефтегазовых доходов", — добавил Силуанов.
"На наш взгляд, бюджет будет лучше, чем в предыдущие годы, поскольку будет более структурированный, сбалансированный, и направленный на задачи экономического роста и роста благосостояния граждан", — заключил он.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.