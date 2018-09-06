МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Налоговые и таможенные органы РФ должны стать незаметными для бизнеса, и все возможности для этого в условиях цифровой экономики есть, уверен глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

"С точки зрения цифровой экономики и работы с данными между подходами доходообразующих органов государственной власти и бизнеса нет большой разницы", — сказал Мишустин, выступая на сессии Московского финансового форума, посвященной трансформация налогового и таможенного администрирования.

"Если налоговые и таможенные органы хотят не отстать от перемен, у них нет иного выбора, кроме как создавать собственную цифровую платформу, вокруг которой будет формироваться экосистема для налогоплательщиков и участников внешнеэкономической деятельности. В этой связи их основная цель – встроиться в естественную среду налогоплательщиков и стать максимально незаметными, используя цифровизацию как инструмент решения задач", — добавил он.

По его словам, ФНС и таможенная служба (ФТС) уже пошли по этому пути, объединив свои информационные системы. Благодаря этому между ведомствами происходит обмен сведениями о таможенной стоимости товаров и подконтрольных лицах, а также используется единая система управления рисками, напомнил он.

Генеральный директор ООО "Яндекс" Елена Бунина согласилась, что государственные органы, следуя трендам цифровизации, все больше становятся похожи на IT-компании. "В дальнейшем развитие бизнеса будет происходить в тесном взаимодействии с госсектором, что позволит достичь не только прозрачности, но и изобрести технологии, которые облегчат жизнь обычным гражданам", — сказала она.

Партнер компании Mackinsey Дэниэл Корн добавил, что адаптация налогового администрирования к трендам цифровой экономики позволит улучшить собираемость налогов: чем проще организовано взаимодействие налогоплательщика с доходообразующими органами, тем охотнее он платит налоги, уверен он.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.