ЦБ никогда не рассматривал введение контроля за движением капитала

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Банк России никогда не рассматривал вариант введения контроля за движением капитала из-за негативных долгосрочных последствий такой меры, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе лекции в Международном валютном фонде.

"Мы полагали, что именно из-за шока счета текущих операций переход к инфляционному таргетированию необходимо ускорить. В качестве одного из альтернативных решений предлагалось введение контроля за движением капитала. Банк России никогда не рассматривал такой вариант", — сказала она.

"Мы считаем, что контроль за движением капитала имел бы исключительно негативные последствия в долгосрочной перспективе, даже при положительном краткосрочном эффекте. Если бы мы прибегли к подобной мере всего один раз, инвесторы ожидали бы возвращения к ней вновь и вновь", — отметила Набиуллина.

По ее словам, подобные ожидания могут вызвать значительное увеличение оттока капитала и усложнить управление волатильностью.