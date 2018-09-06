ЦБ никогда не рассматривал введение контроля за движением капитала

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Банк России никогда не рассматривал вариант введения контроля за движением капитала из-за негативных долгосрочных последствий такой меры, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе лекции в Международном валютном фонде.
"Мы считаем, что контроль за движением капитала имел бы исключительно негативные последствия в долгосрочной перспективе, даже при положительном краткосрочном эффекте. Если бы мы прибегли к подобной мере всего один раз, инвесторы ожидали бы возвращения к ней вновь и вновь", — отметила Набиуллина.
По ее словам, подобные ожидания могут вызвать значительное увеличение оттока капитала и усложнить управление волатильностью.