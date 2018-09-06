Всемирный банк оценил результаты борьбы с бедностью в России

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Результаты борьбы с бедностью в России впечатляют, заявила главный исполнительный директор Всемирного банка (ВБ) Кристалина Георгиева.

"В отношении бедности то, что сделано в России, очень впечатляет. Потому что страна в положении последних уже десятка лет буквально "подняла" огромную часть населения, которая с 90-х годов была в очень тяжелом положении. И этим все россияне могут гордиться", — сказал она в ходе пленарного заседания на Московском финансовом форуме.

Она добавила, что финансовый кризис 2008 года "поменял направление сокращения бедности". "Была в 2012 году бедность где-то порядка 10-11%, на сегодняшний день она немножко выше, где-то в районе 12%. Это значит, что 19 миллионов россиян — для них все то, что мы здесь обсуждаем, будет существенным, только если это значит повышение условий жизни. Цель правительства сократить на 50% уровень бедности, значит, что 19 миллионов человек сократятся до 9-10 миллионов до 2024 года", — добавила Георгиева.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.