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Экономика

В Татарстане в ОЭЗ запустили завод гибкой упаковки "Данафлекс-Алабуга"

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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкОсобая экономическая зона Алабуга. Архивное фотоОсобая экономическая зона Алабуга. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 6 сен — РИА Новости. Завод по производству гибких упаковочных материалов компании "Данафлекс-Алабуга" торжественно запущен в четверг в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане с участием президента республики Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба главы региона.

Сотрудник распределительного центра в ОЭЗ Алабуга в городе Елабуга. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Президент Татарстана подчеркнул, что "Данафлекс-Алабуга" представляет собой высокотехнологичное производство, оснащенное самым современным оборудованием. По его словам, на сегодняшний день в проект уже инвестировано более 1,7 миллиарда рублей, и работа будет продолжена. Общий объем инвестиций в новое предприятие составит 3 миллиарда рублей. Здесь уже трудоустроено свыше 200 человек, с развитием завода будет создаваться все больше новых рабочих мест", — говорится в сообщении.

Новый завод "Данафлекс-Алабуга" с высокотехнологичным оборудованием полного цикла выпускает гибкую упаковку для пищевых и непищевых сегментов рынка. Первая очередь предусматривает производство гибких упаковочных материалов для кондитерской, снэковой, бакалейной, масложировой, замороженной, молочной продукции, детского питания, корма для животных, бытовой химии, средств гигиены.

На текущий момент 70% оборудования установлено, тестовое производство продукции идет с 2017 года. При полной реализации первой очереди предприятие планирует достичь уровня выручки в 9 миллиардов рублей, мощности завода позволят выпускать до 22 тысяч тонн гибкой упаковки, удовлетворяющей высоким стандартам качества. Всего на заводе ООО "Данафлекс-Алабуга" будет создано более 280 рабочих мест.

Президент ЗАО "Данафлекс" Айрат Баширов заявил, что новый завод позволит компании выйти на 25% доли российского рынка упаковочных материалов.

Группа компаний "Данафлекс" – ведущий российский производитель гибких упаковочных материалов с долей рынка 15%. ООО "Данафлекс-Алабуга" получило статус резидента ОЭЗ "Алабуга" в декабре 2016 года. Завод в особой экономической зоне "Алабуга" — третий для группы компаний "Данафлекс". Два производства располагаются в Казани, а четвертый завод строится в Чехии.

ОЭЗ "Алабуга" создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной особой экономической зоной промышленно-производственного типа в России – на ее долю приходится 61% выручки всех экономических зон страны.

В "Алабуге" зарегистрированы 56 компаний-резидентов. Объем законтрактованных частных инвестиций составляет 155,7 миллиарда рублей, из них освоено порядка 106,9 миллиарда рублей. Объем государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ составил 25,7 миллиарда рублей.

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