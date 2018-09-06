В ЦБ предложили обсудить создание альтернативы SWIFT на уровне БРИКС

СОЧИ, 6 сен — РИА Новости. Создание альтернативы международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT на уровне БРИКС или Евросоюза было бы целесообразно обсудить, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах X Глобального форума Альянса за финансовую доступность.

Глава МИД Германии Хайко Маас в августе заявил, что ЕС необходимо создать независимый аналог SWIFT, чтобы защитить свои компании от санкций США против Ирана. Как пояснял РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, желание ЕС создать свой аналог SWIFT может быть продиктовано тем, что они хотят перевести расчеты с другими странами в евро. Этого можно добиться, только создав собственную инфраструктуру, которая позволит не выводить эти финансовые сообщения в США, так как сейчас львиная доля этих расчетов идет в долларах, а вся информация через США, отмечал он.

"Тема хорошая, правильная. Если бы такое обсуждение было бы инициировано на уровне БРИКС или на уровне Евросоюза, мне кажется, это было бы очень целесообразно обсудить. Это не значит, что нужно отменять или заменять действующие системы, это означает, что можно создать еще одну систему, которая поможет осуществлять расчеты в другой системе и возможно эта система даже будет более эффективной", — сообщила Скоробогатова, отвечая на вопрос о создании европейской альтернативы SWIFT.

В феврале Скоробогатова говорила, что созданная в России блокчейн-платформа "Мастерчейн" может стать основой для системы обмена информацией о финансовых транзакциях между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).