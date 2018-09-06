Кудрин увидел предпосылки для повышения ключевой ставки ЦБ

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Учитывая ожидаемое ускорение инфляции в России, есть предпосылки для повышения ключевой ставки ЦБ РФ, заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Вы знаете, я меньше всего люблю предсказывать повышение ставок, это мое нелюбимое занятие. Сейчас с учетом повышенных рисков инфляции и прогнозируемого повышения инфляции в следующем году, как вы знаете, по официальным данным до 4,3%, конечно, определенные риски есть. Предпосылки для повышения ставки есть. Вопрос: нужно ли повышать", — сказал он журналистам на Московском финансовом форуме.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.