МВФ обсуждает с Аргентиной стабильность долга страны

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Международный валютный фонд обсуждает с Аргентиной стабильность долга страны, заявил журналистам на брифинге представитель МВФ Джерри Райс.

"Вопрос о стабильности долга будет обсуждаться, а также другие потенциальные формы финансирования", — сказал он.

"МВФ будет работать над укреплением программы аргентинских властей, включая изучение возможного пересмотра последовательности выделения средств… Дискуссии продолжаются на техническом уровне. Команда (переговорщиков) из Аргентины находится здесь, в Вашингтоне", — добавил Райс.

В конце июня МВФ официально одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме стенд-бай. Такое решение позволяет стране получить первым траншем 15 миллиардов долларов, половина из этой суммы будет использована для поддержки госбюджета. Оставшаяся часть финансовой поддержки МВФ — 35 миллиардов долларов — будет доступна на протяжении действия соглашения по итогам ежеквартальных обзоров.

Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что 50-миллиардная поддержка фонда может понадобиться стране раньше, чем ожидалось. В Аргентине сложилось тяжелое финансовое положение. ЦБ страны поднял уровень ставки до рекордного значения в 60% на фоне падения курса песо. С начала года аргентинская валюта обесценилась уже более чем на 45% к доллару. Представители Аргентины провели на этой неделе в Вашингтоне экстренные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.