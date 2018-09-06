Курс евро превысил 80 рублей

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Рубль во второй половине торгов четверга резко усилил снижение, обновив минимумы за 2,5 года в отсутствие значимых новостей.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.12 мск повышался на 72 копеек — до 68,97 рублей, курс евро — на 91 копейку, до 80,3 рубля. Ранее в ходе торгов евро резко поднимался до 80,52 рубля – максимума с марта 2016 года, доллар — до 69,23 рубля — максимума с апреля 2016 года.

Спекуляции на рынке

Глава отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков считает, что возможной причиной подобной динамики могли стать действия крупных игроков рынка.

По его словам, в начале дня на рынке ожидалась коррекция рубля вверх, однако этого не произошло. Специалист не исключил, что после этого крупные спекулянты решили толкнуть курс национальной валюты в другую сторону. Подобные действия спровоцировали вынужденные продажи рублевой валюты со стороны других игроков, что усилило снижение курса, добавил он.

"Не исключено также, что кто-то поспешил репатриировать прибыль и купил большой объем валюты, выходя из ОФЗ – в США в сентябре заканчивается финансовый год", — рассуждает эксперт.

Геополитический фактор

Артем Рощин из банка "Альба альянс", в свою очередь, отметил, что скачок курса рубля мог произойти из-за геополитического фактора.

В частности, речь идет о деле об отравлении в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, добавил Роман Ткачук из компании "Альпари". По его словам, падение курса национальной валюты ускорилось после 15.00 мск. В это время Еврокомиссия рассказала о возможных ограничительных мерах в отношении России из-за инцидента в Великобритании.

Во вторник глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала курс рубля, рассказав о появлении причин для повышения ключевой ставки.

Сегодня же глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что ставки в российской экономике по-прежнему очень высоки, и правительство рассчитывает на активную позицию Центробанка в этом вопросе.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ пройдет в следующую пятницу, 14 сентября. На последнем заседании 27 июля ключевую ставку оставили без изменений.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>