В МВФ не стали комментировать возможность предоставления кредитов Украине

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Международный валютный фонд не комментирует возможность предоставления новых кредитов фонда для Украины, заявил журналистам на брифинге представитель фонда Джерри Райс.

"Я не могу комментировать конкретные детали", — ответил Райс на соответствующий вопрос РИА Новости.

Он напомнил более раннее заявление фонда, согласно которому миссия МВФ обсудит "последующие шаги, включая финансовую поддержку в поддержку политики по поддержанию макроэкономической стабильности и сохранению стабильного роста".

Ранее офис премьер-министра Украины Владимира Гройсмана сообщил, что на переговорах с представителями МВФ премьер надеялся обеспечить новые кредиты для Украины. Миссия МВФ работает в Киеве с 6 по 19 сентября.

По условиям меморандума 2015 года фонд планировал за 4 года выделить Киеву 17,5 миллиарда долларов. Украина уже получила 8,7 миллиарда долларов, последний транш в апреле 2017 года составил 1 миллиард долларов.