Костин заявил об отсутствии внутренних рисков для российских банков

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Рисков для банковской системы РФ со стороны внутренних проблем сейчас нет, и у ЦБ есть достаточно инструментов, чтобы их решать, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"Я сегодня не вижу рисков для финансовой системы со стороны как бы внутренних проблем… Мы впервые получили такой Центральный банк, у которого есть решимость этим заниматься (санацией. — Прим. ред.). Те меры, которые предприняты, показывают, что Центральный банк обладает большим ресурсом, мощностью, чтобы ликвидировать те серьезные проблемы, которые возникают", — сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.

По его словам, российский банковский сектор сегодня стабилен. "Я думаю, он будет дальше проходить расчистку, это нормально. У нас 500 банков, это много", — сказал Костин.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.