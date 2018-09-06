Счетная палата намерена стать партнером правительства, заявил Кудрин

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Счетная палата РФ намерена стать партнером правительства, рассказал глава СП Алексей Кудрин.
В начале августа Счетная палата представила и утвердила свою стратегию развития до 2024 года. В соответствии с новой стратегией, ведомство будет стремиться к расширению возможностей достижения национальных целей за счет совершенствования системы государственного аудита.
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