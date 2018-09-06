Счетная палата намерена стать партнером правительства, заявил Кудрин

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Счетная палата РФ намерена стать партнером правительства, рассказал глава СП Алексей Кудрин.

"Мы будем по-прежнему объективными, на мой взгляд, аудиторами, но переносить акцент на подготовку предложений. Мы в своей стратегии выделили еще один баланс, что мы будем скорее консультантами или, так сказать, партнерами правительства", — сказал он в ходе пленарного заседания на Московском финансовом форуме.

В начале августа Счетная палата представила и утвердила свою стратегию развития до 2024 года. В соответствии с новой стратегией, ведомство будет стремиться к расширению возможностей достижения национальных целей за счет совершенствования системы государственного аудита.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.