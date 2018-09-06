РЖД готовы продолжить сотрудничество с Ираном по электрификации линий

ВОЛГОГРАД, 6 сен — РИА Новости. РЖД по предложению Ирана готовы заняться модернизацией и электрификацией железнодорожного участка Бендер-Аббас — Серахс, стоимость которого может составить 4,8-6 миллиарда евро, следует из слов первого заместителя гендиректора РЖД Александра Мишарина.

Он напомнил, что ранее подписали документы на реализацию проекта по электрификации железнодорожной линии в Иране Гармсар — Инче Бурун протяженностью почти 495 километров с поставкой локомотивов. Стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда евро.

"Второй проект, который нам предлагает иранская сторона — это модернизация инфраструктуры и строительство вторых путей и электрификация на участке Бендер-Аббас — Серахс. (Проект — ред.) включает в себя часть строительства путей, часть электрификация. Он примерно 1500 километров — в три раза больше, а по объемам, я думаю, в 4-5 раз больше", — сообщил Мишарин в четверг по итогам первого заседания комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Меджлисом Ирана.

По его словам, РЖД получили первые материалы по этому проекту и рассмотрели их. "Мы сказали, что да, готовы дальше сотрудничать в рамках подписанного межправсоглашения между Россией и Ираном. Но дальше — вопрос принятия решения", — добавил первый замглавы РЖД.

Мишарин в апреле текущего года сообщал журналистам, что РЖД получили предложение от Ирана модернизировать ещё один участок железной дороги в стране — Бендер-Аббас — Серахс. Это 1,6 тысячи километров, половина — строительство вторых путей и весь участок — электрификация, добавлял он.