Костин заявил о стабильности банковского сектора в России

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российский банковский сектор сегодня стабилен, но есть большие угрозы со стороны новых санкций США, направленных на финансовый сектор, заявил глава второго по активам российского банка ВТБ Андрей Костин.

"Я уверен, что российский банковский сектор сегодня стабильный… у нас есть большие угрозы, и все это понимают, все в ожидании, и международные инвесторы — это с точки зрения геополитики, новых санкций со стороны Соединенных Штатов, направленных на финансовый банковский сектор", — сказал он, выступая на пленарной сессии на Московском финансовом форуме.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.