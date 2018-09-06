БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 сен — РИА Новости. Россия планирует поставлять во Вьетнам сжиженный природный газ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наши компании занимаются также переработкой нефти, планируют поставки во Вьетнам сжиженного природного газа, производство и реализацию газомоторного топлива", — заявил Путин по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом.

Кроме того, российский лидер отметил, что продолжаются работы по созданию во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий.