Кудрин призвал сократить в два раза контрольно-надзорную нагрузку на бизнес

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Контрольно-надзорную нагрузку на бизнес надо сокращать в два раза, чтобы соответствовать европейскому уровню, полагает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Выступая на Московском финансовом форуме, он отметил, что в сфере снижения контроля и надзора над бизнесом в стране "сегодня ничего не происходит", поэтому даже если предприниматели хотят инвестировать в какие-то проекты, они встречают на своем пути много препятствий, а их нужно убирать.

"Чтобы нам выйти на европейский уровень контрольно-надзорной нагрузки, у нас общая контрольно-надзорная нагрузка должна сократиться в два раза", — подчеркнул Кудрин.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.