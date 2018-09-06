Медведев: власти будут добиваться дальнейшего снижения стоимости кредитов

Дмитрий Медведев выступает на пленарной сессии От макроэкономической стабилизации к национальным проектам. 6 сентября 2018

Дмитрий Медведев выступает на пленарной сессии От макроэкономической стабилизации к национальным проектам. 6 сентября 2018

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Власти будут добиваться дальнейшего снижения стоимости кредитов в России, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы планируем добиваться дальнейшего снижения стоимости кредитов. Действительно, это очень важно, чтобы создавать условия для более уверенного роста экономики в целом", — сказал он в рамках Московского финансового форума.

Необходимо перейти от нейтрального к стимулирующему регулированию сферы кредитования, добавил он.