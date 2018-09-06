Развивающиеся экономики мира переживают "лихорадку", заявил Орешкин

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Развивающиеся экономики мира переживают "лихорадку", Россия на фоне мировой волатильности выглядит очень устойчиво, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"У нас, действительно, в последние пару лет были неплохие темпы мирового экономического роста, а сейчас лихорадка очень быстро распространяется по всем развивающимся странам. Аргентина, Турция, сейчас к этой волне добавляется ЮАР, Бразилия, Индия", — сказал Орешкин, выступая на пленарном заседании Московского финансового форума.

Он отметил, что эти страны допустили "очень большие огрехи в макроэкономической политике", накопили большие бюджетные дефициты, дефициты платёжного баланса.

"На фоне роста процентных ставок в мире эти огрехи начинают вылезать, и волатильность сейчас активно распространяется. И здесь Россия выглядит очень устойчиво — у нас и бюджетный профицит, текущий счет в положительной зоне находится, внешний долг очень маленький. Поэтому внешнюю волатильность, мы, конечно выдерживаем", — подчеркнул Орешкин.