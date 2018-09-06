На участие в корпоративном акселераторе ВТБ претендуют 190 стартапов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. На участие в запущенном в июне этого года корпоративном акселераторе банка ВТБ, который создан на базе GenerationS, претендуют 190 стартапов из 33 городов России, Финляндии, Канады, Грузии, Армении и Республики Беларус, сообщает пресс-служба банка.

Банк запустил корпоративный акселератор для поиска инновационных разработок финансового и около финансового сектора и их последующей интеграции в бизнес-процессы и клиентские сервисы группы ВТБ. По итогам проведения акселератора наиболее перспективные проекты получат предложения о долгосрочном партнерстве с компаниями группы ВТБ.

"Наиболее популярный сегмент предлагаемых стартапами решений — новые банковские продукты и инструменты коммуникаций с потребителями (66 проектов). В базе поданных заявок также есть проекты в сфере биометрической идентификации, решений для упрощения документооборота, цифровых платформ для обучения, систем для управления инвестициями, технологий скоринга и кибербезопасности", — говорится в пресс-релизе.

"На следующем этапе финтех-акселератора специалисты бизнес-подразделений ВТБ совместно с GenerationS проведут экспертизу, по результатам которой будут отобраны около 40 перспективных проектов. В октябре, в рамках очного Demo Day стартапы представят свои решения экспертному жюри ВТБ, которое выберет 10 участников акселератора. В случае успешного пилотирования проектов команды получат возможность продолжить сотрудничество с банком и запустить совместные продукты и сервисы в индивидуально проработанных форматах", — сказал начальник управления цифровой трансформации ВТБ Алексей Чубарь.

По словам директора корпоративного акселератора GenerationS Екатерины Петровой, цель — не количество, а качество проектов, с которыми группа ВТБ сможет заключить долгосрочное партнерство по итогам программы.