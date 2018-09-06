Ставки в российской экономике остаются довольно высокими, заявил Медведев

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Ставки в экономике РФ по-прежнему очень высоки, правительство рассчитывает на активную позицию Центробанка в этом вопросе, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.

"Нужно перейти от нейтрального к стимулирующему регулированию сферы кредитования. Даже несмотря на те успехи в сдерживании инфляции, которые мы имеем, а это действительно успехи, ставки все равно остаются довольно высокими. В этом смысле мы все рассчитываем на активную позицию Банка России в этом вопросе", — сказал Медведев, выступая на Мосфинфоруме.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.