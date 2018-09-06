Минфин объяснил причину повышения НДС

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минфин РФ объяснил, зачем надо было повышать НДС в России в условиях профицитного бюджета: таким образом власти рассчитывают привлечь долгосрочные несырьевые источники финансирования национальных проектов, тогда как текущий рост доходов казны связан прежде всего с внешней конъюнктурой, заявил журналистам замглавы министерства финансов Илья Трунин в кулуарах Московского финансового форума.

"Это долгосрочный источник финансирования", — сказал замминистра, отвечая на вопрос о том, действительно ли была необходимость повышать НДС в условиях профицитного бюджета.

Основная ставка НДС в России с 1 января 2019 года вырастет с нынешних 18% до 20%. При этом Минфин закладывает профицит федерального бюджета на следующие три года. "Для того, чтобы определить долгосрочные источники финансирования в том числе национальных проектов, нам необходимы несырьевые источники, размер которых не будет меняться в связи с колебаниями внешней экономической конъюнктуры", — отметил Трунин.