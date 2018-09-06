МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Необходимо стимулировать формирование пулов "длинных денег" в экономике и запускать проекты на базе синдицированного кредитования, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Надо и дальше стимулировать формирование пулов "длинных денег" в экономике, запускать проекты на базе синдицированного кредитования. Для этого мы и создали такой инструмент как фабрика проектного финансирования", — рассказал он в ходе пленарного заседания на Московском финансовом форуме.
О необходимости скорейшего создания в России фабрики проектного финансирования заявил в июне прошлого года президент РФ Владимир Путин. После этого началось формирование "дорожной карты" и стартовал отбор проектов.
Как сообщал в августе Медведев, РФ предоставила госгарантии фабрике проектного финансирования в размере 294 миллиарда рублей сроком до 2040 года.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.