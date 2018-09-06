МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российская юрисдикция стала больше отвечать потребностям бизнеса, хотя претензии к ней еще есть, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Сейчас наша российская юрисдикция уже гораздо больше отвечает потребностям бизнеса. Да, я понимаю, что претензий все равно хватает, но, тем не менее, это уже гораздо более развитая юрисдикция. Финансовые рынки получили ключевую инфраструктуру, единого мегарегулятора на основе Банка России, центрального депозитария, усилена защита от манипулирования рынком за счет доступа к инсайдерской информации. Закон такой принят", — сказал Медведев на Московском финансовом форуме.

Он добавил, что также развиваются механизмы защиты денежных накоплений, в том числе, в части ипотечных сделок, снижены налоги для новых бизнесов, ставки по налогу на прибыль для территорий с особым статусом, для особых проектов.