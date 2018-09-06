Россия намерена активнее вовлекать частные инвестиции в госпроекты

Дмитрий Медведев выступает на пленарной сессии От макроэкономической стабилизации к национальным проектам. 6 сентября 2018

Дмитрий Медведев выступает на пленарной сессии От макроэкономической стабилизации к национальным проектам. 6 сентября 2018

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Власти РФ намерены активнее вовлекать частные инвестиции в госпроекты, в том числе инфраструктурные, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Московского финансового форума.

"Будем активнее вовлекать частных инвесторов в различные проекты, в том числе инфраструктурные проекты", — сказал Медведев.

Премьер добавил, что недавно был создан Фонд развития, который будет формироваться за счет бюджетных источников, и его размер будет ежегодно определяться законом о бюджете. Он займется, наряду с другими задачами, софинансированием отдельных мероприятий государственных программ.

"Это большой финансовый пул, благодаря которому мы сможем вовлечь в проекты больший круг частных компаний, предоставить необходимую поддержку не только крупным компаниям, но и относительно небольшим предприятиям", — пояснил Медведев.

Он сообщил, что власти РФ планируют также "расширить набор инструментов государственно-частного партнерства и упростить работу концессий".

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.