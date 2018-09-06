Губернатор Рязанской области предлагает ввести в регионе туристический сбор

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. С предложением ввести туристический сбор в Рязанской области выступил губернатор Николай Любимов.

"Нужны дополнительные инструменты стимулирования муниципалитетов. Это тот же самый туристический сбор вместо курортного, который сейчас введен в пилотных регионах. Если его ввести в нашем регионе, то он даст возможность муниципалитетам направлять средства на благоустройство, чтобы туристы продолжали приезжать", — сказал глава региона, выступая на проходящем в Москве финансовом форуме.

Любимов считает туризм существенной статьей доходов регионального бюджета. По его словам, администрация региона намерена добиться роста турпотока до 2 миллионов человек к концу 2019 года. Сейчас этот показатель составляет около 1,2 миллиона человек в год.

Губернатор в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что администрация Рязанской области подала заявку на включение Рязани в перечень городов-участников национального туристского проекта "Золотое кольцо России".

По мнению губернатора, участие Рязани, которая является одним из самых древних городов центра России, в проекте "Золотое кольцо" позволит повысить туристскую и инвестиционную привлекательность областного центра.

По сообщению пресс-службы ФГБУ "Канал имени Москвы", восстановленный дебаркадер в центре Рязани позволил возобновить прервавшиеся 20 лет назад речные круизы в этот древний город.

Касаясь ситуации в налоговой системе, Любимов считает, что улучшить ее поможет легализация доходов самозанятых лиц и расширение полномочий регионов по установлению и сбору налогов.

"Самозанятые граждане будут регистрироваться с января 2019 года и могут отчислять 50% в (бюджет) того муниципалитета, в котором они зарегистрированы. Мы хотим придать живость и самостоятельность муниципальным образованиям. Мы не хотим управлять ими исключительно с регионального уровня, мы хотим, чтобы они развивались. Расширение полномочий регионов и муниципалитетов при установлении сбора налогов должно быть более полным, именно здесь заложен потенциал экономического роста", — отметил глава Рязанской области.

Он также предложил ускорить процесс введения льгот по региональным и муниципальным налогам, оценить эффективность нормативно-правовых документов, в том числе подзаконные акты и соблюдать вето на увеличение налоговой нагрузки на бизнес.

"Федеральные структуры устанавливают все новые требования, которые влекут неизбежные огромные расходы (регионального бюджета). Каждый раз появляются новые требования. Это надо поскорее закончить", — сказал Любимов.

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