Уровень налоговой нагрузки в России сохранится в течение шести лет

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Итоговый документ, который разрабатывает специальная рабочая группа по реформированию налоговых платежей в нефтяной отрасли, ожидается в начале следующего года, а в ближайшее время будет подготовлен законопроект о включении части таких платежей в налоговый кодекс, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев, выступая на Московском финансовом форуме.

"В ближайшие шесть лет завершим налоговый маневр в нефтяной отрасли. Важная тема, безусловно. Это неналоговые платежи, которые являются теми же налогами. Мы планируем создать единые правила их введения, изменения, взимания… Специальная рабочая группа занимается разработкой подходов к этой реформе, итоговый документ ждем уже в начале следующего года. В ближайшее время будет подготовлен законопроект о включении части таких платежей в налоговый кодекс", — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что этот налоговый уровень сохранится в предстоящие шесть лет. "Это действительно важно. Фактически мы сохраняем налоговый мораторий и не планируем ничего изменять", — отметил премьер.

По его словам, продолжится курс на формирование стабильных и предсказуемых налоговых условий, при которых соблюдается паритет интересов граждан, компаний, бизнеса и государства. "Именно в такой логике мы действовали, предпринимая шаги по трансформации налоговой системы. Мы понимали, что перед нами стоят большие цели, но значит и необходимы большие расходы, но при этом старались минимизировать влияние такого шага на доходы людей", — добавил Медведев.