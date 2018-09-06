Приватизация "Совкомфлота" возможна до конца 2018 года, заявил Орешкин

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Приватизация "Совкомфлота" может состоятся до конца 2018 года, рассказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"На Дальневосточном форуме будет подписана интересная сделка между "Новатэком", "Совкомфлотом" и китайскими партнерами. Это является очень важным этапом в приватизации "Совкомфлота". Такая сделка серьезно увеличит стоимость компании, сделает более понятными и прозрачными ее долгосрочные перспективы", — рассказал он журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

"Да, мы работаем над этим", — заявил он, отвечая на вопрос, возможна ли приватизация компании до конца этого года.

Государство уже много лет планирует приватизировать "Совкомфлот". Продажа 25% минус 1 акции компании планировалась и в прошлом году.

"Совкомфлот" — одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также по обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит России.