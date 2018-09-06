Минэкономразвития ожидает профицит бюджета порядка 1% ВВП

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минэкономразвития ожидает профицит бюджета РФ в 2018 году порядка 1% ВВП, заявил глава МЭР Максим Орешкин.

"Мы в этом году ожидаем профицита бюджета порядка 1% ВВП", — сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.

"Мы имеем очень серьезное положительное сальдо текущего счета — больше 2% ВВП, мы имеем низкий внешний долг, и это дифференцирует Россию от других развивающихся стран", — добавил министр.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.