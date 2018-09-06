Орешкин не исключил, что рост экономики в I квартале опустится ниже 1%

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Темпы роста ВВП России в первом квартале следующего года могут опуститься ниже 1% в годовом выражении, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"В первом квартале — может опуститься, ниже 1%", — сказал Орешкин журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

Минэкономразвития накануне обнародовало ухудшенный прогноз по росту ВВП РФ, ожидая его теперь в 2018 году в 1,8% вместо 1,9%, в 2019 году — 1,3% вместо 1,4%. При этом, как заявил Орешкин в четверг, уже к 2021-2022 году министерство ожидает выхода темпов роста экономики на 3% вследствие того, что инвестиционная активность достигнет уровня, близкого к целевому.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.