Минфин договорился с ЦБ по площадке для листинга санкционных компаний

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минфин и ЦБ РФ принципиально договорились о создании площадки для листинга санкционных компаний, но все механизмы ещё не отработаны, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.

На вопрос о том, договорились ли уже Минфин и ЦБ о создании такой площадки, Моисеев ответил: "Да. Скажу, какую, когда отработаем все механизмы".

В конце августа Моисеев сообщал, что Минфин и Центральный банк рассматривают идею создания площадки для листинга компаний, находящихся под санкциями Запада.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.