МЭР сохраняет позицию о выплате дивидендов госкомпаниями в 50% от прибыли

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минэкономразвития сохраняет позицию о выплате дивидендов госкомпаниями в размере 50% от прибыли, обсуждать корректировки можно после полного аудита инвестпрограмм, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Очень важно понимать, какую рентабельность от этих инвестиций государство получает. Соответственно, чтобы делать такие выводы, делать такие расчеты, нужно, конечно же, проводить полный аудит инвестпрограмм, чтобы понимать все цифры. Только в таком случае можно вести такие разговоры – нужно чуть больше, нужно чуть меньше. В условиях неполноты всей информации, конечно, базовый подход в 50% сохраняется", — сказал он журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.