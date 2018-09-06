Депутат озвучил цели критики "Северного потока — 2" в Швеции

МОСКВА, 6 мен — РИА Новости. Некоторые политические партии в Швеции раскритиковали "Северный поток — 2" с целью привлечь к себе внимание со стороны избирателей и заработать политические очки "у старших товарищей" из Брюсселя и Вашингтона, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

В среду Радио Швеции SR сообщило, что шведские парламентские партии критически оценивают проект газопровода "Северный поток — 2", заявку на строительство которого одобрила Швеция, и хотели бы остановить его реализацию. Шведские партии считают, что строительство газопровода не соответствует намерениям ЕС увеличить долю экологически чистой возобновляемой энергии. Кроме того, как утверждает радиостанция, шведские партии не хотели бы видеть деятельность РФ у границ Швеции из соображений безопасности.

"Информационная шумиха в Швеции со стороны политических партий, участвующих в выборах в парламент, возникла вокруг строительства газопровода "Северный поток — 2" не только в целях привлечь к себе внимание со стороны избирателей. Очевидно, что ряд шведских политиков пытается спекулировать на теме поставок в Европу российских энергоносителей для зарабатывания очков у старших товарищей из Брюсселя и Вашингтона, где крайне обеспокоены расширением связей России с Европой", — цитирует Железняка его пресс-служба

При этом Швеция уже одобрила строительство, и в Стокгольме прекрасно понимают перспективы и экономическую выгоду данного проекта для страны и ЕС, считает депутат.

"Попытки политизировать проект "Северный поток — 2", напугать европейцев зависимостью от российского газа или выдумать экологические проблемы, которые якобы может вызвать строительство, предпринимаются постоянно и все они имеют главную цель — не допустить естественного укрепления позиций российских поставщиков энергоносителей в Европе и навязать европейцам дорогой американский сжиженный газ", — заявил он.

Железняк также отметил, что при этом конкурентоспособность проекта "Северный поток — 2" не вызывает сомнений у экспертов, с которыми согласны власти большинства стран Европы, включая Германию.

"США, действующие даже со своими партнерами в логике грубого протекционизма и оказывающие сильное влияние на Брюссель, своей политикой пока добились только того, что в Европе все громче стали говорить о необходимости высвободиться из-под давления Вашингтона и начать самостоятельную политику, в том числе в отношениях с нашей страной", — считает депутат.

Парламентарий полагает, что европейские избиратели ждут от политических сил независимости в политике и следования национальным интересам. "Именно такие политические партии в ближайшее время будут обретать все большую поддержку среди избирателей, уставших от размытых псевдоценностей и страдающих от никому не выгодных экономических ограничений", — заключил он.