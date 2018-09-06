Минфин не опасается серых схем после разрешения на перестрахование в ОСАГО

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минфин России не видит рисков появления серых схем после снятия запрета на перестрахование в ОСАГО, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев в преддверии Московского финансового форума.

"Да, мы перестрахование разрешаем. Схемы были, когда не было порядка в перестраховочном бизнесе. Все перестраховывалось в одной из южных республик или одной из заграничных юрисдикций ближнего СССР. Сейчас немного навели порядок, есть РНПК, которая станет перестраховщиком последней руки", — сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство одобрило проект поправок в ОСАГО, в том числе предусматривающих снятие запрета на перестрахование в ОСАГО. Президент Российской перестраховочной компании Николай Галушин отмечал, что в свое время запрет на перестрахование в ОСАГО был связан с тем, что некоторые страховые компании использовали механизм перестрахования с целью проводить ненастоящие перестраховочные операции. Тогда запрет на перестрахование ОСАГО, по его словам, должен был блокировать вывод средств.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума, который состоится 6-7 сентября 2018 года.

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