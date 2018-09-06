МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Ряд существующих налоговых льгот и спецрежимов в РФ искажают конкурентную среду, заявил в рамках Мосфинфорума замминистра финансов Илья Трунин.

"Те налоговые льготы специальные или особые режимы, которые существуют, конкурентную среду искажают очень сильно", — сказал он.

"С другой стороны, говорить о том, что мы наконец-то поняли, что у нас существенное искажение конкурентной среды, и давайте все поотменяем и настроим все по-новому, я бы призывать к этому не стал, — добавил он. — Это снизит доверие и предсказуемость".

По его словам, такую работу можно проводить после инвентаризации льгот.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.