МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. России не стоит быть первой в сфере цифровых финансовых активов, лучше быть "быстрым вторым", считает спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"Теперь про цифровые финансовые активы еще раз: нам необходимо быстрое стремительное развитие, но мы не должны быть первыми. Это простая стратегия российского государства, ее достаточно успешно использовали в последние годы. Давайте назовем эту стратегию "быстрый второй", — заявил он в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

Песков пояснил, что стратегия "быстрый второй" позволяет учиться на чужих ошибках. "Кто-то быстро внедрил, собрал на себе все огрехи. Мы быстро подцепили все эти решения и поехали, если оно нам подходит", — рассказал он, добавив, что стратегия позволяет избежать рисков, связанных с цифровыми финансовыми активами.

Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. В частности, один из законопроектов дает определение "цифровым финансовым активам", относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что такие активы не являются законным средством платежа на территории РФ. Все законопроекты прошли первое чтение. Второе запланировано на осень.

Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на рубли, валюту или иное имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций. В то же время регулятор считает допустимым разрешить такой обмен для токенов, выпускаемых в рамках российских ICO и не имеющих платежной функции.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.