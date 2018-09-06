В Fitch рассказали, как "Новатэк" обогнал "Газпром" по капитализации

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. "Новатэк" смог впервые в истории опередить "Газпром" по уровню рыночной капитализации благодаря более продуманной стратегии развития бизнеса, прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Согласно данным Московской биржи, "Новатэк" ранее в четверг, 6 сентября, впервые в истории обогнал "Газпром" по рыночной капитализации. К 10.30 мск капитализация крупнейшего в РФ независимого производителя газа составляла 3,491 триллиона рублей, а "Газпрома" — 3,490 триллиона.

"С точки зрения масштабов добычи газа "Газпром" и "Новатэк" несопоставимы. "Газпром" добывает немногим менее 500 миллиардов кубов, "Новатэк" (с учетом его доли в "Ямале СПГ" после полного запуска проекта к 2020 году) будет добывать не больше 70-80 миллиардов", — сказал Маринченко агентству.

"Однако рынок больше верит в "Новатэк". Это связано с более продуманной стратегией последнего, перспективой новых проектов, прежде всего, "Арктик СПГ-2", а также более низкой долговой нагрузкой и более прозрачной программой капитальных вложений. В минус "Газпрому" также сыграли действия государства, направленные на изъятия дополнительной прибыли не через дивиденды, а через дополнительные налоги — в обход миноритариев", — продолжил он.

"Новатэк" — один из крупнейших производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе. Акции "Новатэка" котируются на Московской бирже, ГДР — на Лондонской фондовой бирже.

Согласно последним публичным данным о размере доли главы "Новатэка" Леонида Михельсона (на конец апреля 2012 года), под его контролем находилось 24,75% акций компании. "Газпрому" принадлежит 9,99% ценных бумаг "Новатэка", подконтрольным Геннадию Тимченко компаниям Ena Invest и "Волга груп" — 19,16% и 4,3% соответственно. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер — французская Total владеет 18,9%.