Минфин нашел средства на реализацию майского указа на шесть лет

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минфин России нашел средства в размере 8 триллионов рублей на ближайшие шесть лет на реализацию "майских указов" президента РФ, они предусмотрены в федеральном бюджете, сказал первый замминистра финансов Леонид Горнин, выступая на Мосфинфоруме.

"Средства на шестилетний период в сумме 8 триллионов рублей найдены, они будут спозиционированы по годам в федеральном бюджете", — сказал Горнин, комментируя реализацию указов президента РФ, добавив, что средства предусмотрены в федеральном бюджете.

"Условия выполнения и реализация указов будут на 95% поддержаны со стороны федеральной власти", — отметил он.

По его словам, восемь триллионов рублей на шестилетний период сконцентрированы не за счет ресурсного обеспечения субъектов РФ. "Мы ничего не забираем и не отбираем. Восемь триллионов — это дополнительные источники, которые никак не связаны с изменениями межбюджетных отношений и изъятием каких-либо доходных источников", — сказал первый замминистра.

"В этом и в последующие до 2024 года мы будем предлагать более комфортные условия в части софинансирования всех национальных проектов, которые идут в развитие соответствующего указа, на более комфортных условиях для субъектов РФ", — отметил он.

По словам Горнина, в правительстве ставится задача к первому чтению закона о бюджете, а максимально в период между первым и вторым чтением распределить межбюджетные трансферты в виде соответствующих целевых субсидий и иных межбюджетных трансфертов, которые поддержат реализации национальных проектов в этот период.