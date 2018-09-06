Россия может запретить ввоз продукции со свининой из Белоруссии из-за АЧС

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россельхознадзор из-за африканской чумы свиней (АЧС) с 7 сентября ограничивает поставки в РФ продукции с белорусского предприятия ОАО "Гродненский мясокомбинат" и может распространить запрет на всю готовую мясную продукцию из Белоруссии со свининой, сообщает служба.

Так, служба выявила ДНК вируса АЧС в поступивших готовых мясных изделиях "Гродненского мясокомбината".

"Учитывая данный факт, Россельхознадзором принято решение с 7 сентября 2018 года ввести временные ограничения на поставки продукции с ОАО "Гродненский мясокомбинат" в Российскую Федерацию. Кроме того, в связи с повторяющимися случаями обнаружения ДНК вируса африканской чумы свиней в готовых мясных изделиях, Россельхознадзор оставляет за собой право ввести ограничения на всю готовую мясную продукцию, содержащую свинину, поступающую в Российскую Федерацию из республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Как отвечает ведомство, введенные ранее Россельхознадзором временные ограничения на поставки продукции "Гродненского мясокомбината" были отменены с 16 июля 2018 года под гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии во исполнение Дорожной карты двустороннего сотрудничества.