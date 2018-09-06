"Аэрофлот" реализует новую услугу по трансферу

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Аэрофлот запускает новую услугу по бронированию трансфера из аэропорта в любую точку города прибытия пассажира, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Услуга может быть оформлена на официальном сайте авиакомпании www.aeroflot.ru в процессе бронирования авиабилета как часть заказа, или на отдельной странице как самостоятельная услуга", — говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе рассказали о преимуществе заказа трансфера "аэропорт — город", которым является гарантия фиксированного тарифа — цена за поездку определяется в момент бронирования и зависит только от места назначения и класса выбранного автомобиля.

"В стоимость трансфера входит услуга встречи с именной табличкой, а также провоз багажа. Кроме того, в случае задержки рейса, оплата за дополнительное ожидание не взымается". — отмечается в пресс-релизе.