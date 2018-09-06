В ЦБ заявили об окончании массированного этапа отзыва лицензий у банков

СОЧИ, 6 сен — РИА Новости. Массированный этап отзыва лицензий в российском банковском секторе завершается, его финансовое оздоровление на заключительном этапе, заявил в ходе форума Ассоциации банков России зампред ЦБ Василий Поздышев.

"Массированный этап отзыва лицензий потихоньку завершается, мы подходим к этапу завершения финансового оздоровления банковского сектора", — сказал Поздышев.

Банк России в прошлом году взял на санацию через ФКБС три крупных банка: "Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк. Позднее регулятор взял на санацию банк "Траст", "Рост-банк", "Советский", Автовазбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк.