Минэкономразвития поддерживает переход на долгосрочные тарифы "Россетей"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минэкономразвития РФ поддерживает переход на долгосрочное тарифообразование для "Россетей", сообщил журналистам заместитель министра экономического развития Михаил Расстригин в кулуарах третьего Московского финансового форума.

"В основном, поддерживаем их. Мы говорим про то, что должен быть долгосрочный тариф. Пять лет это будет или 10 лет — надо будет еще дополнительно обсудить, но в целом мы поддерживаем переход к долгосрочным тарифам", — ответил Расстригин на вопрос, поддерживает ли ведомство введение долгосрочных тарифов.

Ранее ФАС заявляла, что готова предоставить "Россетям" "длинный" тариф сроком на 10 лет. Глава ведомства Игорь Артемьев уточнял, что "длинный" тариф ведомство готово представлять при условии наличия хороших правил недискриминационного доступа.

Генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский заявлял о необходимости перехода на эталонный принцип формирования затрат при установлении тарифов в сочетании с введением долгосрочных регуляторных соглашений сроком до 10 лет.

В настоящее время электросетевые тарифы устанавливаются на год. В 2017 году Минэнерго и госхолдинг "Россети" начали обсуждать введение долгосрочных тарифов через механизм регуляторных соглашений. Такие соглашения могут заключаться между сетевыми компаниями и региональными властями.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.