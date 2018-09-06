Трунин выступил против новых преференций для приоритетных инвестпроектов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Дополнительных федеральных налоговых преференций для реализации приоритетных инвестпроектов не требуется, льготы возможны на региональном уровне, заявил журналистам замминистра финансов РФ Илья Трунин в кулуарах Мосфинфорума.

"Я законопроект (о преференциях для приоритетных инвестпроектов — ред.) тоже не видел, не думаю, что нужны какие-то дополнительные преференции. У нас сейчас создана масса всяких инструментов, которые направлены на поддержку инвестиций: можно ТОР создать, можно поучаствовать в региональном инвестиционном проекте, можно инвестиционную льготу получить. Невозможно придумать, что ещё можно", — сказал он.

Он считает странной идею о нераспространении изменений налогового законодательства, которые будут приниматься в период действия соглашений с компаниями о реализации приоритетных инвестпроектов.

"Мы традиционно против этого возражаем, потому что это размывает налоговую систему. Более того, не понятно, как на территории одного и того же государства будут действовать разные налоговые правила", — отметил он.

"Если говорить о соглашении, то применяются инструменты фиксации налоговых ставок. Мне кажется, это имеет смысл делать для региональных инвестпроектов. Я не могу себе представить, как один завод будет платить налог на прибыль по одним правилам, другой — по другим. Это неэффективно", — продолжил он.

По его словам, важна стабильность условий, только надо сформулировать, каких. "Мы меняем часто ставки акцизов, вряд ли это можно зафиксировать на каких-то отдельных проектах. Меняются, совершенствуются правила исчисления налогов", — подчеркнул замминистра. Налоговые ставки и налоговые льготы можно предусмотреть, по его мнению, при реализации региональных инвестиционных проектов.

"Обеспечить, чтобы через три года субъект не передумал, когда пришел другой губернатор, над этим, наверное, стоит подумать", — добавил Трунин.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.