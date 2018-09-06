Минфин в случае стресса может не размещать ОФЗ до конца 2019 года

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минфин РФ комфортно чувствует себя при изменениях на рынке благодаря гибкости программы заимствований, в случае самой стрессовой ситуации может не размещать гособлигации на внутреннем рынке вплоть до конца 2019 года и даже дольше, заявил замминистра финансов Владимир Колычев, выступая на Московском финансовом форуме.
"Это та тактика, которую мы применяем в последний квартал, она поможет рынку более гладко подстроиться к изменению структуры спроса на рынке облигаций", — добавил замглавы Минфина.
"На текущий момент у нас бюджетных средств порядка 3 триллионов (рублей — ред.)… Этого нам хватит больше, чем до конца 2019 года, чтобы в самой стрессовой ситуации в принципе не выходить на рынок", — сказал Колычев.