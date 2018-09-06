МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Участники обсуждений по налогу для самозанятых высказывают разные предложения по его ставкам, в ближайшее время будет выбран итоговый вариант, заявил журналистам замминистра финансов РФ Илья Трунин.

"Почти готов законопроект. По поводу ставок есть разные варианты. Есть разные варианты, но мы остановимся на каком-то одном в ближайшее время", — сказал Трунин в кулуарах Мосфинфорума.

В конце августа вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что правительство склоняется к тому, чтобы ставка налога для самозанятых, которые предоставляют услуги физлицам, составляла не более 4%, юрлицам — не более 6%. Она уточняла, что при этом налог будет включать в себя страховые взносы на обязательное медицинское страхование.

"Скорее, предлагаем оставить ставки 4% и 6%. Но есть мнения у участников обсуждения, что не надо делать разные ставки", — отметил Трунин.

Он добавил, что Минфин сохраняет планы в 2019 году запустить пилотный проект в четырех регионах: Москва, Московская область, Татарстан, Калужская область.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.