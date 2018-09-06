Минфин готов поднять порог для уголовного наказания за неуплату налогов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минфин РФ считает целесообразным повысить сумму налоговых преступлений, за которые полагается уголовное наказание, заявил замминистра финансов Илья Трунин в рамках Мосфинфорума.

В нынешней редакции статья 199 УК РФ предполагает наказание за уклонение от уплаты налогов и сборов, если речь идет о сумме более 5 миллионов рублей, не уплаченных за три финансовых года. Допустимо при условии, что это больше 25% от общей суммы не уплаченных за это время налогов, либо указанная сумма превышает 15 миллионов рублей. Человек, впервые совершивший это преступление, освобождается от уголовной ответственности, если полностью уплатит недоимки, пени и штраф по Налоговому кодексу.

"Я считаю, мое персональное мнение, как и любые другие величины, установленные в абсолютных суммах, должны индексироваться. Здесь, когда они были установлены на том уровне, на котором сейчас находятся, прошло достаточно много времени. Уже даже с учетом этого фактора имеет смысл их поднять", — сказал Трунин.

С предложением поднять пороги по данным преступлениям ранее выступил глава "Опоры России" Александр Калинин.

"Я думаю, что мы поддерживаем позицию", — сказал Трунин, подтвердив, что эту работу можно провести в рамках работы над законодательством о неналоговых платежах и включении некоторых из них в Налоговый кодекс.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.