МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минфин РФ не ожидает бесконтрольного роста цена на ОСАГО после полной либерализации тарифа, так как рынок будет регулировать конкуренция, а Банк России обладает инструментами в рамках надзорной деятельности, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев в преддверии Московского финансового форума.

"Я считаю, что, как ни странно, конкуренция жива на страховом рынке. В конце концов, у нас есть ФАС. Если будет элемент сговора, то ФАС и ЦБ обладают достаточным инструментарием, чтобы разобраться. К тому же либерализация, скорее всего, совпадет с допуском иностранцев на наш рынок", — отметил он.

Моисеев также привел в пример такое понятие, как "ростовщический кредит". "Если условный банк выдает очень дорогой кредит, то ЦБ начинает подвергать данную кредитную организацию разного рода проверкам и наказаниям. То же самое и здесь. Кроме того, думаю, будет некая, согласованная с ВСС и РСА цифра, которая будет соответствовать среднему тарифу", — добавил замминистра.

В ситуации с банками, по его словам, ЦБ не указывает, по какой ставке необходимо выдать кому-то кредит. "Банк сам уполномочен определить. Но если банк системно выдает кредиты ниже себестоимости привлечения, то подключается ЦБ и начинает применять надзорные меры. То же самое с полисами. Если Центральный банк в рамках надзора увидит, что страховая компания системно продает ниже себестоимости и убыточность с них 200%, то применяются надзорные меры", — продолжил он.

В настоящий момент Минфин подготовил законопроект о первом этапе либерализации тарифов ОСАГО. В нем предложено отменить два коэффициента – территории и мощности, а также ввести ряд индивидуальных для каждого автовладельца коэффциентов для более справедливого определения стоимости ОСАГО. В дальнейшем власти планируют перейти на нерегулируемый, то есть свободный, тариф ОСАГО.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума, который состоится 6-7 сентября 2018 года.

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