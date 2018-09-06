Минфин и ЦБ в случае стресса на рынке ОФЗ готовы поддержать его покупками

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минфин и Банк России в случае стрессовой ситуации на рынке ОФЗ могут оказать поддержку ему посредством выкупа, сообщил замминистра финансов Владимир Колычев, выступая на Московском финансовом форуме.

"Если мы увидим экстремальный стресс, когда в очень короткий промежуток времени уровень предложения и спроса на рынке облигаций будет очень сильно дисбалансирован — могут рассматриваться операции на вторичном рынке, они могут рассматриваться и Центральным банком в части его мандата по обеспечению финстабильности, если они увидят риски по этому фронту. И могут рассматриваться и министерством финансов, просто как заемщиком, которому может быть выгодно при определенных уровнях просто погашать по более низкой цене свои заимствования", — сказал Колычев.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.