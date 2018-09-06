Минфин выступает за полноценное регулирование для иностранных страховщиков

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Допуск в рамках требований Всемирной торговой организации (ВТО) иностранных страховщиков в Россию в форме филиалов не позволит распространить на них полноценное регулирование и надзор, Минфин будет искать способы, как решить этот вопрос, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев в преддверии Московского финансового форума.

В январе из уведомления на федеральном портале проектов нормативных правовых актов стало известно, что Минфин России готовит законопроект о деятельности на территории РФ страховщиков и перестраховщиков из стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО), который должен регулировать их работу в России через филиалы с августа 2021 года.

"Мне, честно говоря, не очень нравится допуск филиалов. Больше нравится история, когда есть полноценное регулирование и надзор за организациями. Я не очень понимаю, как это будет действовать, потому что филиалы не имеют юридического лица в России", — сказал он.

Соответственно, на такую организацию невозможно наложить административные взыскания, пояснил замминистра. "Придется накладывать их на должностных лиц. Будем как-то выкручиваться. Это наша обязанность в рамках ВТО, и мы ее подписали", — добавил Моисеев.

В случае неисполнения этого требования ВТО присудит России штраф, который будет равен гипотетическому размеру полученной выгоды, продолжил замминистра. "Сам законопроект (о допуске иностранных страховщиков в РФ – ред.) сейчас находится в разработке", — сообщил он. Моисеев уверен, что страховые компании заинтересованы в российском рынке.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.

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