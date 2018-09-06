Минфин дал минимум пять лет на оценку реализации натурального ОСАГО

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Оценить эффект от реализации проекта по натуральному возмещению в ОСАГО можно будет минимум через пять лет с момента вступления в силу соответствующего закона, следует из слов замминистра финансов РФ Алексея Моисеева.

Федеральный закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО перед денежной выплатой вступил в силу в конце апреля 2017 года. Закон должен помочь российским страховщикам победить недобросовестных автоюристов, чья чрезмерная активность стала причиной убыточности ОСАГО в некоторых российских регионах. Эти посредники отслеживают ДТП, выезжают на места аварий, скупают у их участников требования, выплачивая им небольшие деньги прямо на месте, а затем через суд взыскивают со страховщиков значительные суммы.

"Прошло еще мало времени… Должно пройти время. Мы сможем сказать, удачная это была история или нет, когда пройдет минимум пять лет. Пока есть множество нареканий к работе сервисов, бытовые вещи. Начинаешь разбираться — а в сервисе делают работы, которые и не требовались, и так далее. У участников рынка взаимные претензии другу к другу — у страховых к сервисам, у сервисов к страховым", — сообщил Моисеев в интервью РИА Новости.

Вместе с тем Моисеев считает данную инициативу правильной. По его мнению, натуральное возмещение в ОСАГО — это движение в сторону цивилизованности, и в эту сторону надо двигаться обязательно.

По словам замминистра, Минфин посмотрит, надо ли вносить коррективы в данную реформу, не ранее чем через три года. "Надо посмотреть – пять лет или, как минимум, три года. Бизнес должен построиться. Это же не компьютерная игра, когда вы взяли и построили в два клика крепость. Жалко, что так в жизни нельзя, но иногда регуляторы об этом забывают", — заключил он.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума, который состоится 6-7 сентября 2018 года.