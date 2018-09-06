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Экономика

Шведские политики призывают заблокировать "Северный поток — 2"

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© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в TwitterТрубы для строительства трубопровода Северный поток-2. Архивное фотоТрубы для строительства трубопровода Северный поток-2. Архивное фото
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Большинство шведских политических партий выступают за блокировку строительства российского газопровода "Северный поток — 2", сообщает Sveriges Radio.

Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
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Радиостанция опросила представителей различных партий: почти все высказались за то, чтобы помешать сооружению газопровода.

"Северный поток — 2" — это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности", — заявила уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам Евросоюза Карин Энстрём.

Евродепутат от Христианско-демократической партии Швеции Ларс Адактуссон подчеркнул, что "Россия не уважает международное право", поэтому важно найти другие пути для обеспечения Евросоюза энергией, не становясь зависимыми от России.

В свою очередь, председатель Партии зеленых в Совете по делам Евросоюза в парламенте Юнас Эрикссон отметил, что Швеция ранее столкнулась со сложностями в применении международного права против "Северного потока — 2", поэтому он считает правильным решение Еврокомиссии об изменении законодательства, которое позволит заблокировать проект.

Подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в порту Визби на острове Готланд
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Выгоден и необходим". Эксперт о позиции Европы по "Северному потоку-2"
Член Совета по делам Европейского союза и депутат Левой партии Йенс Хольм заявил, что Швеция поддержит эту инициативу Еврокомиссии, независимо от результата голосования, которое пройдет уже в воскресенье.

"Если мы захотим остановить ввоз природного газа в Европу, то мы сможем это сделать. Нужно найти для этого юридическое пространство или же издать новые законы. Ничего сложнее и не требуется. Проект "Северный поток — 2" будет заблокирован", — уверен депутат.

"Часть "американской программы"

Как считает профессор, заведующий кафедрой нефтегазового дела и нефтехимии Дальневосточного федерального университета Александр Гульков, Швеция сейчас — часть "американской программы", а Вашингтон делает все, чтобы помешать строительству газопровода.

"Такая же ситуация была в 70-е годы, когда строился первый газопровод из СССР в Западную Европу", — рассказал он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, "Северный поток — 2" будет построен, потому что сегодня все определяет бизнес.

Трубы для строительства трубопровода Северный поток-2
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
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"Все понимают, что экологический ущерб крайне незначителен, его практически нет — это придуманная проблема. В качестве главного препятствия здесь выступает политика. Возможно, будут какие-то задержки. Но я глубоко убежден, что намеченные сроки не будут сорваны", — заключил Гулько.

Укладка морской части

Накануне "Газпром" начал укладку морской части газопровода "Северный поток — 2" в Финляндии. Планируется, что работы будут идти круглосуточно и без выходных. Все меры безопасности согласованы с транспортным агентством Финляндии и пограничной службой, а работы идут под контролем национальных властей.

Как заявил политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин, начало работ в водах Финляндии — это знаковое событие.

"Финляндия с самого начала была участником этого проекта, и никаких серьезных возражений и проблем в связи с ее участием в "Северном потоке-2" не возникало" отметил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, из-за серьезной политической борьбы, которая развернулась вокруг проекта, начало работ в Финляндии стало подтверждением того, что проект жив, и он реализуется.

Трубы для строительства трубопровода Северный поток-2. Архивное фото
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
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"Из проектного состояния "Северный поток-2" переходит в состояние реальное. Так что в этом смысле новость является знаковой и символической", — заключил эксперт.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает строительство двух ниток газопровода от российского побережья до Германии через Балтийское море. Трубопровод планируется проложить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных у берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из всех перечисленных компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока — 2", осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Против реализации "Северного потока — 2" выступают ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"
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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
stanser642
Поздно. Остановить уже стартовавший проект шведы не смогут. Надо было раньше суетиться.
11:58
06.09.2018
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